Турэксперт объяснил, почему россияне променяли отдых в Сочи на Дубай

Спрос на туры в Сочи среди россиян упал на 60%, и при этом на столько же вырос интерес к путешествиям в Дубай. Однако это временная ситуация – с изменением погоды в ОАЭ желающих отправиться туда туристов станет намного меньше, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Но не факт, что при этом россияне вновь массово отправятся в Сочи, подчеркнул он в беседе с 360.ru.

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По словам специалиста, в ближайшее время в ОАЭ начнется изнуряющая жара, которая отпугнет путешественников.

«Сейчас это «завершающие аккорды», связанные с окончанием комфортного сезона, после которого турпоток изменится», — пояснил он.

Что касается падения интереса россиян к отдыху в Сочи, то на это повлияло несколько причин, в том числе погода, которая на майские праздники будет теплой не только на юге, но и в центральной части России, которая на этом фоне привлекла к себе внимание, отметила эксперт по внутреннему туризму Татьяна Ракулова.

Еще один фактор – это рост цен в Сочи, который начали отмечать на фоне закрытия пляжей в Анапе – представители отрасли надеялись собрать всех туристов по завышенным ценам, но эти надежды не оправдались, констатировала эксперт.

«Сочи придется умерить свои аппетиты», — подчеркнула она, напомнив, что также туристов активно привлекают такие конкурирующие с этим городом направления, как Адыгея, Дагестан, Чечня и Ингушетия.

Напомним, сообщалось, что спрос на туры в Сочи упал на 60%, а спрос на туры в Дубай вырос на 60%, практически превратив последний в Краснодарский край. Представители отрасли согласны, что на это повлияли цены – к примеру, в Сочи стоимость туров в среднем выросла на 12%. Вместо 130 000 рублей за отдых на российских курортах за двоих туристы предпочитают добавить еще 50 000 рублей и отправиться в Дубай.