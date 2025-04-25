Популярный российский комик сравнил рестораны Москвы и Парижа

Популярный российский стендап-комик Дмитрий Коваль назвал провалом попытки найти вкусную еду в ресторанах Парижа. На эту особенность европейской столицы он пожаловался в видео, доступном на YouTube.

Коваль заявил, что, в отличие от Москвы, в Париже трудно найти ресторан, где можно было бы вкусно поесть.

© Lenta.ru

«Все мои попытки поесть в Париже в большинстве своем были провальны», — посетовал он.

Комик добавил, что во французской столице часто встречаются либо дорогие рестораны, либо заведения быстрого питания.

Юморист уточнил, что по этой причине, приезжая в Париж, он ходит только в те заведения, которые он уже посещал и которые ему понравились.

Ранее Коваль назвал преимущество России. Он заявил, что в стране везде можно найти вкусную еду. При этом, отметил юморист, в небольших населенных городах цены на нее будут ниже, чем в крупных.