Туристы в Таиланде поплатятся за курение вейпов: что изменилось

Правительство Таиланда расширяет меры противодействия электронным сигаретам. Теперь туристов с вейпами могут обвинить еще по одной статье – приобретение контрабандных товаров. Об этом рассказал заместитель официального представителя кабмина Анукул Пруэксаанурак.

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Согласно Таможенному кодексу Таиланда, владение электронными сигаретами может квалифицироваться как получение контрабандного товара. За это нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы, штраф в размере четырехкратной стоимости изъятых устройств (с учетом таможенных пошлин).

При этом в стране уже действует запрет на вейпинг с 2014 года, за нарушение которого предусмотрено до 10 лет тюрьмы или штраф до 100 тыс. батов (около 2 млн руб.). Пока неясно, как будут сочетаться две статьи, но очевидно, что наказание для курильщиков станет строже. Также стоит отметить, что туристов за вейпинг в Таиланде обычно только штрафуют, реальные сроки заключения единичны.

Премьер-министр Паетонгтарн Чиннават ранее поручила ужесточить контроль за онлайн-торговлей вейпами. Всего за 2 месяца после начала кампании продажи электронных сигарет упали на 80%, число пользователей сократилось соответственно.

Несмотря на запрет, устройства до сих пор можно найти в открытой продаже, особенно в туристических зонах. Однако власти намерены пресекать не только торговлю, но и потребление.