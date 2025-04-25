У туристов во Владивостоке сгорают билеты в Китай

В Приморье туристы столкнулись с увеличением сроков оформления виз в Китай. К этому привели введенные несколько недель назад новые правила – они предусматривают для россиян предварительную онлайн-проверку документов. К такому повороту дел многие оказались не готовы.

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За предыдущие годы во Владивостоке привыкли, что в консульстве КНР для получения визы требовалась всего неделя. До нововведения сдать документы можно было даже без предварительной записи. По привычке многие туристы продолжают обращаться за разрешением на въезд в последний момент, причем уже купив авиабилеты и забронировав отели, не учитывая, что могут быть накладки.

Российским соискателям китайской визы первым делом теперь необходимо зарегистрироваться на визовом портале. Затем заполнить подробную онлайн-анкету, прикрепить запрашиваемые документы и произвести оплату. И только после одобрения заявки предстоит записаться на прием для сдачи загранпаспорта. Заявление рекомендовано подавать за месяц до желаемой даты. При этом в дипведомстве оставляют за собой право увеличить эти сроки.

Туристка из Владивостока поделилась в паблике своим опытом. Online-заявка была подана 8 апреля, уведомление о том, что все в порядке, пришло спустя 2 недели – 22-го, на подачу паспорта был слот на 24-е число. В консульстве предложили прийти за готовыми документами 6 мая, но потом пошли навстречу, учитывая, что сгорают билеты, и пригласили на 29 апреля. При срочном варианте оформления, по последнему опыту, можно рассчитывать на ускорение процедуры.

Кроме того, туристы посетовали на несовершенство онлайн-системы. Судя по отзывам, сайт нередко глючит, не прикрепляется фотография, для исправления ошибок необходимо сначала сделать отмену, а потом начинать все заново.

«Если поездка через месяц и вы ошиблись при вводе данных, пиши пропало – шансы успеть оформить визу ничтожно малы», – отметили в чате.

Среди советов – заранее начинать оформление виз (не ранее 3 месяцев), внимательно следовать всем требованиям по составлению онлайн-заявки и формату фото, не приобретать невозвратные билеты и брони в отелях, предусмотреть действие страховки на дополнительный срок.

Ранее TourDom.ru писал, что дипломаты Россия и КНР все еще рассматривают возможность отмены визового режима между двумя странами. Россияне с 2023 года могут попасть в Китай без виз при групповых поездках. Также у туристов есть месячный безвиз на курортном острове Хайнань.