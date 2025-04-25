Россиянка проникла в самолет в США без билета

Россиянка, беспрепятственно проникшая на рейс в США без билета, попала на камеры видеонаблюдения в аэропорту. Ролик публикует издание Daily Mail.

Уточняется, что инцидент с женщиной по имени Светлана Дали произошел в ноябре 2024 года, однако видео появилось в СМИ только сейчас. На ней путешественница сперва проходит досмотр в аэропорту Нью-Йорка, а затем смешивается с группой пассажиров, надев капюшон, и заходит в самолет без проверки билета.

В расследование отмечается, что в салоне лайнера, следовавшего до Парижа, туристка постоянно меняла кресла, а также пряталась в туалетах, чтобы запутать бортпроводников. Тем не менее, после приземления во Франции нарушительницу вычислили и задержали.

57-летняя Светлана Дали проникла в самолет Delta Air Lines без билета 28 ноября 2024 года. В аэропорту Франции женщину поймали, но на обратном рейсе в США она умоляла не возвращать ее туда и предоставить убежище. В итоге нарушительницу отпустили из зала суда в Бруклине, однако ей запретили посещать аэропорты и путешествовать.