Турецкие авиакомпании ввели особые условия для россиян

Турецкие авиакомпании разрешили россиянам сдавать билеты без штрафов после землетрясения
Турецкие авиакомпании разрешили россиянам сдавать билеты без штрафов после землетрясения. Так, Pegasus Airlines предоставляет пассажирам возможность до конца пятницы бесплатно изменить дату вылета с действием билета в течение недели либо получить билет с открытой датой.
При этом Turkish Airlines и AJet принимают заявки до 7 мая на возврат средств за неиспользованные билеты для рейсов, связанных со Стамбулом. Землетрясение магнитудой 6,2 было зарегистрировано в акватории Мраморного моря близ Стамбула в среду днем. В связи с этим, ведущие турецкие авиаперевозчики ввели особые условия для пассажиров внутренних рейсов.