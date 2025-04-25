Некоторые туристы все-таки смогут попасть во Францию со старыми паспортами

Туристы с французскими визами, вклеенными в пятилетние паспорта, без проблем смогут въехать в страну, если получат визу до 3 мая. Эта информация косвенно подтверждается другими странами единого европейского пространства. Несмотря на то что визовый центр Франции уже 2 дня не принимает туристов с небиометрическими документами, официальных заявлений дипмиссии о непризнании документов нет.

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Соответствующее разъяснение появилось на сайте визового центра VMS. Там утверждается, что французской пограничной полиции было поручено принимать визы, выданные по небиометрическим паспортам до 3 мая 2025 года.

Итальянское консульство ссылается на перечень проездных документов, которые дают владельцу право пересекать границы и на которые может быть получена виза, опубликованный на сайте Совета Европы. В списке, в частности, указано, что Франция не признает российские небиометрические паспорта, за исключением документов детей в возрасте до 15 лет. Сведения предоставлены государствами – членами международной организации до 12 апреля.

Из таблицы также следует, что, помимо Франции, визы в «старые» российские загранники не проставляют Дания, Чехия и Эстония. Чехия разрешает въезд по небиометрическим документам россиянам до 15 лет, а также обладателям виз или ВНЖ в стране. Эстония перестала признавать 5-летние паспорта с 31 марта. Исключения сделают тем, у кого ВНЖ в государствах – членах ЕС: для них действует переходный период до 30 сентября, в течение которого можно поменять паспорт.

Журналист TourDom.ru обратился на горячую линию визового центра VFS Global с вопросом, что делать тем, у кого запланирована поездка во Францию в ближайшее время. Туристу с 5-летним паспортом девушка посоветовала запланировать поездку через Грецию или Венгрию и предложила записать на прием в соответствующее консульство – там оформляют визы относительно быстро.