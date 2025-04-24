Россиянка рассказала про сервис в турецком отеле, ориентированном на немцев

Российская туристка рассказала о своем отдыхе в дорогом турецком отеле, подчеркнув его направленность на обслуживание немецких отдыхающих. По ее мнению, гости из Германии имели заметные привилегии.

© runews24.ru

К примеру, размещение российских туристов осуществлялось строго по расписанию, в то время как для прибывших из Германии номера становились доступны немедленно после завершения уборки.

Более того, сотрудники ресторанов и баров проявляли повышенное внимание к немецким посетителям. В качестве знака внимания, им ежедневно приносили турецкие десерты, оставляя на прикроватных тумбочках, в то время как российским туристам оставалось лишь наблюдать за проявлениями турецкого радушия в отношении других национальностей.

Ранее в турецких отелях участились случаи сексуальных преступлений. Также «Авиасейлс» рассказал о росте продаж авиабилетов на майские праздники на 15%.