Почему Стамбул может недосчитаться туристов на майские праздники

Вчерашнее землетрясение в Стамбуле охладило интерес туристов к поездкам в этот турецкий мегаполис в ближайшие даты. В туристических чатах некоторые не скрывают тревоги:

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«Подскажите, как обстановка в городе? Собираемся лететь 30 апреля, но стало боязно», «Планировали вылет на 26-е. Тоже теперь думаем».

Как рассказал порталу TourDom.ru руководитель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян (большинство офисов компании находится в южных регионах России, где туры в Стамбул довольно востребованы ввиду относительно непродолжительного перелета. – Ред.), продажи сегодня снизились примерно на 30% по сравнению с предыдущими днями. При этом аннуляций ранее забронированных поездок нет. Некоторые туристы взяли паузу, следят в СМИ за информацией из Стамбула.

«Если в ближайшие 3–5 дней сообщений об афтершоках (повторных подземных толчках) не будет, интерес к бронированиям должен восстановиться. Возможно, сработает и эффект отложенного спроса – те, кто планировал поездки, перенесут их на чуть более поздние сроки», – полагает глава агентской сети.

Пока нет отмен туров в Стамбул и в «Слетать.ру», как и запросов на досрочное завершение поездок от клиентов, которые уже находятся в этом турецком городе, рассказала руководитель международных проектов компании и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.

Если кто-то из туристов и откажется от оплаченного тура, то сможет рассчитывать только на возврат денег с удержанием туроператором своих фактически понесенных расходов (ФПР), напоминают специалисты. Иной сценарий возможен только в том случае, когда МИД РФ выпускает рекомендации россиянам временно воздержаться от посещения той или иной страны или населенного пункта. А их пока что не было.

Ночь со среды, 23 апреля, на четверг некоторые жители турецкого мегаполиса предпочли провести на улице, опасаясь повторных толчков. Сегодня сообщений об афтершоках не было. Аэропорты, метро, наземный транспорт работают в обычном режиме. Экскурсии по Стамбулу не отменялись, рассказали в туркомпаниях. В туристических чатах появлялись сообщения о том, что якобы в результате землетрясения образовались трещины на фасадах и колоннах главной достопримечательности – Айя-Софии. Впрочем, они оказались фейками, никакого подтверждения этой информации нет. Кстати, храмы, которым уже сотни лет, как правило, отличаются неплохой сейсмоустойчивостью – они возводились с учетом опасности землетрясений.