Франция изменила правила подачи документов для россиян

Самая удачная страна для получения шенгена изменила правила подачи документов для россиян
Франция, которая считается одной из самых удачных стран для получения шенгенской визы, изменила правила подачи документов для россиян. Таблица с обновленными требованиями опубликована на официальном Европейского союза (ЕС).
Согласно новым требованиям, визу перестали выдавать заявителям с пятилетними загранпаспортами, и теперь принимается только биометрический (10-летний) документ.
Если путешественники с пятилетними паспортами подались на визу до 23 апреля, то их заявление рассмотрят в обычном порядке. Дети до 15 лет по-прежнему могут приносить документ старого образца.
Как уточнили в Москве пояснил, что туристы с пятилетними паспортами, у которых уже забронирован слот, могут прийти на подачу документов, если у них есть биометрический паспорт. Либо, дополняют эксперты, можно попробовать получить новый документ — средний срок получения удостоверения личности по месту прописки составляет около месяца.
Франция, наряду с Италией и Испанией, считается одной из самых удачных стран для получения шенгенской визы у россиян, поскольку нередко выдает визы на продолжительный срок, а не только на даты поездки. При этом документы в визовый центр Франции необходимо подавать за четыре месяца до поездки, а слоты лучше ловить через агентства.