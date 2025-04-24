Франция изменила правила подачи документов для россиян

Франция, которая считается одной из самых удачных стран для получения шенгенской визы, изменила правила подачи документов для россиян. Таблица с обновленными требованиями опубликована на официальном Европейского союза (ЕС).

Согласно новым требованиям, визу перестали выдавать заявителям с пятилетними загранпаспортами, и теперь принимается только биометрический (10-летний) документ.

Если путешественники с пятилетними паспортами подались на визу до 23 апреля, то их заявление рассмотрят в обычном порядке. Дети до 15 лет по-прежнему могут приносить документ старого образца.

Как уточнили в Москве пояснил, что туристы с пятилетними паспортами, у которых уже забронирован слот, могут прийти на подачу документов, если у них есть биометрический паспорт. Либо, дополняют эксперты, можно попробовать получить новый документ — средний срок получения удостоверения личности по месту прописки составляет около месяца.

Франция, наряду с Италией и Испанией, считается одной из самых удачных стран для получения шенгенской визы у россиян, поскольку нередко выдает визы на продолжительный срок, а не только на даты поездки. При этом документы в визовый центр Франции необходимо подавать за четыре месяца до поездки, а слоты лучше ловить через агентства.