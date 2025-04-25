Эксперт рассказала, как обстоят дела с бронированием отелей в Абхазии

На майские праздники гостиницы Абхазии практически полностью заняты. Об этом заявила президент Союза туризма республики Анна Калягина.

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«На сегодняшний день бронирование отелей в Абхазии идет довольно хорошо. Можно сказать, что майские праздники у нас уже случились», – сказала она в беседе с НСН.

Особенно высоким спросом пользуются объекты размещения в Гаграх, Гудауте и Новом Афоне. По словам Калягиной, в Сухуме также ожидается высокая заполняемость.

Как пояснила эксперт, значительная часть туристов традиционно прибывает из Ростовской области и Краснодарского края – жители этих регионов предпочитают добираться поездом. При этом большинство путешественников, отправляясь в Абхазию, сначала прилетают в Сочи, откуда пересаживаются на трансфер до курортных зон республики.

Она отметила, что благодаря регулярному авиасообщению с Сухумом турпоток может существенно возрасти. Это позволит улучшить логистику, особенно для тех, кто планирует отдых в восточной части страны. Запуск прямых рейсов в Сухум создает более комфортные условия для туристов, подчеркнула Калягина.

Напомним, что первый рейс по маршруту Внуково – Сухум намечен на 3 мая. Билеты на эти перелеты уже поступили в продажу.