Эксперт рассказала, как обстоят дела с бронированием отелей в Абхазии

Почти все отели Абхазии полностью забронированы на майские праздники
На майские праздники гостиницы Абхазии практически полностью заняты. Об этом заявила президент Союза туризма республики Анна Калягина.
«На сегодняшний день бронирование отелей в Абхазии идет довольно хорошо. Можно сказать, что майские праздники у нас уже случились», – сказала она в беседе с НСН.
Особенно высоким спросом пользуются объекты размещения в Гаграх, Гудауте и Новом Афоне. По словам Калягиной, в Сухуме также ожидается высокая заполняемость.
Как пояснила эксперт, значительная часть туристов традиционно прибывает из Ростовской области и Краснодарского края – жители этих регионов предпочитают добираться поездом. При этом большинство путешественников, отправляясь в Абхазию, сначала прилетают в Сочи, откуда пересаживаются на трансфер до курортных зон республики.
Она отметила, что благодаря регулярному авиасообщению с Сухумом турпоток может существенно возрасти. Это позволит улучшить логистику, особенно для тех, кто планирует отдых в восточной части страны. Запуск прямых рейсов в Сухум создает более комфортные условия для туристов, подчеркнула Калягина.
Напомним, что первый рейс по маршруту Внуково – Сухум намечен на 3 мая. Билеты на эти перелеты уже поступили в продажу.