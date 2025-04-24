Анонсирован запуск рейсов из Екатеринбурга в экзотические страны

Из Екатеринбурга планируют запустить новые рейсы в экзотические страны, включая Иран и Малайзию.

Уральская ассоциация туризма (УАТ) активно прорабатывает возможность организации полетов в Тегеран, а также в Куала-Лумпур и Лангкави. Об этом сообщил президент УАТ Михаил Мальцев на встрече с журналистами. По словам Мальцева, в текущем туристическом сезоне наблюдается нехватка побережья в Анапе, что может повлиять на выбор направлений для отдыха. В то же время растет интерес к Крыму, мы писали, как туда попасть. А также ожидается увеличение популярности Азовского моря.

Мальцев также прогнозирует рост цен на отдых: на 18-20% в Турции, на 12% по зарубежным направлениям и на 8-10% для туров по России.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 14 мая возобновит рейсы в китайский Харбин, которые будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Стоимость билетов составит около 30 тысяч рублей. С 23 мая также возобновятся ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу с ценой около 13 тысяч рублей. Кроме того, количество рейсов в Пекин увеличится до пяти раз в неделю.

Летний сезон обещает быть насыщенным: авиакомпания Red Wings анонсировала запуск пяти новых направлений, писало ИА «Уральский меридиан». Также с 4 июня она начнет выполнять прямые рейсы в Баку. Таким образом, Екатеринбург становится все более привлекательным хабом для туристов, стремящихся открыть для себя новые экзотические направления и восстановить старые связи с популярными курортами.