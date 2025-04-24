Перечислены зарубежные направления для поездок без загранпаспорта

Выехать из страны можно и по внутреннему документу. В Ассоциации туроператоров России рассказали, куда можно отправиться без необходимости оформлять заграничный паспорт.

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Эксперты предлагают рассмотреть в качестве направления для путешествия Беларусь. Минск, Гродно и другие места позволят окунуться в уютную атмосферу. Во время поездки стоит обязательно попробовать местные блюда из картофеля.

Ещё в списке направлений, куда не нужен загранпаспорт, Казахстан, Кыргызстан и Армения. Страны порадуют путешественников комфортной погодой весной, а также незабываемыми природными красотами. В каждую из этих локаций смело можно ехать на неделю и больше — там точно есть что посмотреть.