Эксперт ответил, как землетрясение в Стамбуле отразилось на турпотоке

Туроператор сообщил о начале аннулирования отдыхающими поездок в Стамбул
Некоторые путешественники отменяют визиты на фоне произошедшего землетрясения, заявил координатор Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
«Безусловно, возникшая после землетрясения атмосфера паники влияет на туризм. Мы надеемся, что эта ситуация временная, однако в краткосрочном периоде она скажется на туризме в Стамбуле», — отметил он, передаёт РИА Новости.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула накануне днём, за ним последовали афтершоки. Пострадали 236 человек, жертв и масштабных разрушений нет.