Эксперт ответил, как землетрясение в Стамбуле отразилось на турпотоке

Некоторые путешественники отменяют визиты на фоне произошедшего землетрясения, заявил координатор Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

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«Безусловно, возникшая после землетрясения атмосфера паники влияет на туризм. Мы надеемся, что эта ситуация временная, однако в краткосрочном периоде она скажется на туризме в Стамбуле», — отметил он, передаёт РИА Новости.

По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула накануне днём, за ним последовали афтершоки. Пострадали 236 человек, жертв и масштабных разрушений нет.