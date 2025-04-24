Названы бюджетные и необычные туры на майские праздники

Спрос россиян на перелеты в эти майские праздники вырос на 15%. В топе бюджетных направлений оказались Ярославль, Казань и Сочи, из зарубежных – Турция и Египет, но есть и варианты для искушенных туристов.

© unsplash

В этом году майские праздники в России продлятся восемь дней с перерывом. Россияне будут отдыхать с первого по четвертое мая, а по случаю Дня Победы нерабочими будут дни с восьмого по 11 мая. По данным опросов, многие между праздничными выходными берут отпуск или «удаленку», что позволяет запланировать целое путешествие.

Традиционно в мае россияне много путешествуют по стране, например, билеты из Москвы в Санкт-Петербург на эти даты закончились еще месяц назад. Куда еще можно поехать и за сколько тысяч рублей – в материале НСН.

Куда дешевле всего

Спрос россиян на перелеты в эти майские праздники увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом, рассказали в пресс-службе сервиса «Авиасейлс». В компании назвали самые доступные билеты туда-обратно на одного человека в период с 1 по 11 мая.

Так, из Москвы дешевле всего обойдутся поездки в Ярославль — от 4 тысяч рублей, Санкт-Петербург (6 тысяч), Архангельск, Казань, Нижний Новгород (минимум 10 тысяч), в Волгоград можно улететь за 13 тысяч, а в Мурманск, Калининград и Екатеринбург за 14 тысяч, в Сочи – за 15 тысяч рублей.

Из Санкт-Петербурга можно улететь в Москву за 6 тысяч рублей, в Мурманск за девять, в Ярославль – за 11 тысяч рублей, также недорогими будут полеты в Калининград, Екатеринбург и Махачкалу – максимум 21 тысяча рублей.

Из зарубежных направлений доступными на май традиционно считаются Минск, Ташкент и Ереван. В этом году билеты в Минск можно купить за 9 тысяч рублей, в Астану, Ташкент и Ереван – за 22 тысяч рублей, в Анталью можно улетать за 26 тысяч рублей, передает «Газета.Ru».

На майские праздники россияне традиционно путешествуют по России, посещая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и города «Золотого кольца», рассказал в эфире НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Спрос на майские в этом году действительно хороший. Я на первое место поставил бы все-таки внутренние направления, поскольку они всегда – во все годы, во все месяцы – превосходят выездные. В лидерах спроса у нас обе столицы (Москва и Санкт-Петербург), Сочи, Казань, а также города "Золотого кольца". В среднем на майские праздники туристы будут ездить на четыре-пять дней. Это достаточно короткие поездки, которые обойдутся где-то в 30-40 тысяч рублей за человека», — сказал собеседник НСН.

Если этого мало

Россияне поедут на майские праздники также в Турцию (40%), Египет (15%) и ОАЭ (8%), сообщает Российский союз туриндустрии.

Туроператоры и агрегаторы сообщают о двукратном росте продаж туров на майские праздники. Среди популярных направлений среди россиян также Таиланд, Вьетнам и Абхазия. На другие страны приходятся небольшие доли процентов.

Средняя продолжительность отдыха не изменилась - 7 ночей, как и глубина бронирования – она составляет практически три месяца.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал НСН, во сколько в этом году обойдутся майские зарубежные путешествия.

По его словам, самыми популярными зарубежными направлениями у россиян на майские праздники стали Турция и Египет.

«Рост спроса на выездной туризм на майские праздники мы связываем с укреплением рубля, который с начала года укрепился на 15-20%. Благодаря этому туристы сейчас могут купить туры в Турцию и Египет значительно дешевле, чем в начале года, и даже дешевле, чем год назад. Сейчас хороший момент, чтобы поехать за границу, купив тур по низкому курсу. Обычно в Турцию и Египет летят на неделю где-то. Турция на двоих обойдется от 130-140 тысяч рублей за неделю, Египет чуть дешевле – 100-110 тысяч рублей на двоих», — заключил эксперт.

Еще больше: круизы, вино, Арктика

В этом году особой популярностью у россиян пользуются речные круизы. Туроператоры рассказывали, что на майские праздники билеты были раскуплены сильно заранее – медлительным туристам приходилось выбирать из того, что осталось.

Самыми популярными круизными направлениями стали круизы по Волге с заходом в города Золотого кольца России, рассказала в эфире НСН директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

Если говорить о самых популярных круизах, которые начинаются и заканчиваются в Москве, то это, конечно, круизы по Волге с заходом в города Золотого кольца. Обычная продолжительность таких круизов от пяти до семи дней. В такие маршруты включены такие города, как Углич, Мышкин, Ярославль, Кострома, Плёс. У нас есть круизы, которые традиционно имеют высокий спрос. Это Москва - Санкт-Петербург и Москва – Казань», - сказала собеседница НСН.

Она также отметила, что стоимость одного турдня на теплоходе обойдется россиянам от 4,5 тысячи рублей.

«Стоимость разнится на теплоходы разного класса. Есть теплоходы класса стандарт, есть теплоходы класса люкс. Например, сейчас можно говорить о цене, начинающейся от 4,5 тысячи рублей в день на одного человека и до 15 тысяч рублей в среднем. Это цена включает трехразовое питание, сам проезд в каюте размещения, развлекательные программы на борту теплохода и очень насыщенный экскурсионный пакет в каждом городе», — заключила эксперт.

При этом природа и погода внесли свои коррективы в планы туристов. В мае и июне в Москве изменили расписание шести рейсов из-за маловодья Волги. Всех путешественников призывают сверить свои маршруты заранее.

Другое ЧП поставило под угрозу отдых в Краснодарском крае, где откроются не все пляжи. Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев на фоне аварии с танкерами и выбросом мазута предложил в Telegram-канале варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе. Именно эти районы пострадали больше всего. Он призвал обратить внимание на посещение виноделен, спортивные мероприятия, агро- и гастротуризм. В отрасли эту идею охотно поддержали, отметив, что гастротуризм давно покорил сердца россиян.

Средний чек гастрономического тура в Краснодарском крае на двоих составляет 89 тысяч рублей, заявил НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Средний чек на двоих составляет 89 тысяч рублей, включая транспортные расходы. Это мы говорим по Краснодарскому краю в целом, по Анапе средний чек варьируется от 7 тысяч рублей на человека в сутки до 20 тысяч рублей, это не считая транспортных расходов. Есть целые туры по винодельням, это не только вино, это и местная кухня, дегустации. Это очень популярно сегодня. Детям нужны свои предложения в таких турах, есть такая особенность. Предлагается специальное детское меню. У многих винных брендов уже есть свои рестораны», — рассказал он.

Для самых искушенных туристов, которых уже не удивить вином, туристические компании готовят целые экспедиции. Так, популярностью пользуется Северный полюс, Арктика и Антарктика, заявил НСН президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов.

«Для Арктики у нас начинается сезон в начале мая. Ценовые категории у нас разные: например, в Арктику можно съездить за порядка 400 тысяч рублей, что сопоставимо с отдыхом в Турции. В Антарктику круизы стоят от 900 тысяч рублей. На Северный полюс подороже – от 3 млн 245 тысяч рублей. У нас много повторных клиентов и в Арктике, и в Антарктике, и даже на Северный полюс. Кто едет на Северный полюс? Это открыватели, которые хотят открыть для себя что-то новое. Такая поездка сравнима с полётом в космос», — рассказал он.

Планировать такое путешествие можно в любое время года. Летом в Арктике наиболее комфортная погода — воздух прогревается от 11 до 20 градусов тела, но уже с мая в арктических регионах получится увидеть полярный день — в это время солнце вообще не заходит за горизонт.