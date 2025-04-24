Турагент сообщил, во сколько обойдется отдых в Батуми

Грузия привлекает туристов, которые предпочитают отдых в странах с потрясающими пейзажами, богатой культурой и уникальной историей.

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Однако, считает туроператор Владислав Одинцов, при бронировании туров в Грузию нужно остановить свой выбор на Батуми.

В разговоре с «Тульской службой новостей» он объяснил, что именно этот курорт можно назвать жемчужиной черноморского побережья.

При этом море в Батуми прогревается до комфортной температуры уже в июне. Летом сохраняется прекрасная, комфортная для отдыха погода. Поскольку в летний сезон повышается спрос на жилье, Одинцов рекомендовал заранее бронировать отели. При этом сделать это можно и самостоятельно. В начале сезона отдых в Батуме обойдет примерно в 80 тысяч рублей на двоих.

Что касается опасений россиян, которые боятся ездить в Грузию после убийства соотечественника, туроператор заверил, что грузины дружелюбные и открытые для гостей страны.

Ранее были названы кубанские пляжи, не пригодные для купания. Также сообщалось, что в Крыму на 20% вырос турпоток.