«Достал из-под подушки автомат». Турист рассказал о жителях Афганистана

Заботливые талибы (движение признано террористическим и запрещено в РФ), бесплатные угощения, ночевки на военной базе — российский блогер Рустам Шукюров 15 дней путешествовал по Афганистану. С собой у него было только $100. О том, что россиянин пережил в стране, где женщинам запрещено говорить на публике, он рассказал «Газете.Ru».

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«Все как один нас отговаривали»

Я с детства мечтал о большом путешествии — собраться и поехать куда-нибудь в неизвестность. Смотрел за разными блогерами и их приключениями, но обстоятельства были другие. Долго откладывал, а потом подумал: блин, если не сейчас, то когда? В 60–70 буду жалеть, что не решился. И поехал автостопом на Бали.

Изначально не думал, что маршрут ляжет через Афганистан, хотел через Россию попасть в Китай и уже дальше в Азию перебираться. Но когда начал делать визу, оказалось, что это займет около двух месяцев.

Тогда знакомая предложила поехать через Афганистан. Сначала подумал, что это сумасшествие, потом почитал, что там стало спокойнее, развивается туризм, и решил рискнуть.

Границу переходил через пограничный пункт Нижний Пяндж Таджикистана вместе с еще одним путешественником Семеном — мы познакомились в Алматы и дальше двинули вместе. Таджики все как один отговаривали нас от этой затеи. Они просто с ума сходили, когда слышали, что мы идем в Афганистан.

Ощущение, когда выходишь из нейтральной зоны, не передать. Было очень страшно. На границе мужчина в военной форме отвел нас в какой-то маленький офис — там человек сидит перед столом, но документы заполняет прямо на коленке.

Какого-то давления не было, но на вид все довольно суровые, еще с этой длинной бородой. Потом мы познакомились с парнем, который работает в их министерстве культуры и туризма, разговорились, и он объяснил, что с приходом талибов (движение признано террористическим и запрещено в РФ) борода стала обязательным требованием, если ты хочешь найти работу.

Когда у нас приняли документы, дело было уже к вечеру, сотрудники сказали оставить паспорта, заселиться в отель и приходить на следующее утро. А у нас всего $100 на двоих до Таиланда, мы планировали ночевать в палатке. Слушать нас не стали, сказали:

«Здесь опасно, в палатке нельзя».

В гостинице мы еще раз объяснили, что денег у нас нет, и нас согласились пустить бесплатно. Наутро мы получили свои документы.

В палатке в итоге спали всего один раз за 15 дней, которые там провели. Все остальное время ночевали у местных жителей, а три раза на военной базе талибов. От последнего предложения отказаться невозможно.

«Могли бы руку отрезать или пристрелить»

Мы постоянно ощущали дискомфорт из-за того, что в какой-то момент не пойми откуда всегда появлялись талибы. Узнать их можно сразу, причем не только по автомату — когда они идут, все моментально расходятся, уступая дорогу. Видно, что их боятся.

Они могут просто сидеть у шлагбаума, увидеть нас — свистнуть, сказать: «Документы покажи». Могут тебя забрать куда-то, и ты ничего не сделаешь, потому что они наделены властью.

Обычно спрашивают, кто такие, откуда, куда идете. Мы объясняли, что туристы, едем в такой-то город. Если это происходило вечером, то они всегда говорили:

«Уже поздно, сейчас нельзя. Поедете с нами».

Куда нас собираются везти — не говорят. Первый раз садиться в машину, полную мужчин с автоматами, было страшно.

Они привезли нас на какую-то базу, там в комнате сидит куча бородатых людей, в середине — главарь, все стены в оружии.

Мне удалось тайно сфотографировать эту картину. Потом уже в Москве я показал ее афганцу, который живет в России. Он сказал, что если бы они узнали, что я это снял — могли бы руку отрезать или где-нибудь пристрелить. Благо, тогда этого никто не заметил.

Из личного архива Рустама Шукюрова

Первые минуты на базе — огромный стресс. Спрашивают, кто вы, что вы делаете (обычно находится хоть один человек, который немного понимает по-турецки или по-английски). Потом слово за слово, мы начинали общаться, они уже говорят садиться с ними, потихоньку лед тает.

Никаких претензий к нам не было. Мой товарищ Семен — с длинными волосами, с двумя серьгами в ушах. Он сказал им: «Это мой стайл».

И они такие:

«Да, круто, стайл, стайл!»

Это было удивительно, потому что многие нам писали: подстригитесь, серьги нельзя. Оказалось, к этому никакого негатива нет.

Самым стрессовым для меня было, когда они спросили, какую религию я исповедую. Я неверующий, но азербайджанец, и имя у меня персидское — Рустам. Было тяжело сказать, что я не мусульманин. Мне кажется, они бы не поняли.

Я ответил, что мусульманин, и мы нормально общались, а через 20 минут они встают, показывают на меня, и главарь жестом объясняет, что пришло время молиться.

Тогда я очень сильно напрягался. Я в последний раз молился в 15 лет, когда еще ходил на борьбу, это было модно. Три месяца совершал намаз, а потом отошел от этого. Уже абсолютно ничего не помню.

Я сижу, 20 человек стоят и смотрят на меня сверху вниз в ожидании. От нервов я даже заикаться начал, объясняю им, что не умею. Один сказал:

«Ну и какой ты мусульманин?»

Повезло, что уже был призыв к молитве, время поджимало, и они ушли.

Я тогда думал, что делать-то? Они же сейчас вернутся и начнут эту тему раскручивать. Мы с Семеном сидели и выстраивали варианты ответов.

На удивление, больше к разговору они не возвращались. Только один из заместителей главного спросил, как так вышло, и сказал:

«Ладно, давай научим тебя».

Он объяснил, что говорят, когда принимают ислам.

Под конец мы уже фотографировались вместе, рассказывали им о своем путешествии, показывали монетки из разных стран. Им самим все это интересно.

В другой раз один из талибов привел нас к себе домой. Я на него смотрел и не понимал, как он там работает — он такой добрый. Мы шутили, общались, а потом Семен увидел у него бронежилет — стали фоткаться и в шутку говорим: «Еще автомат бы».

Посмеялись, мол, прикинь, если сейчас он из-под подушки достанет его.

И тут он идет к подушке и реально достает автомат. Мы вообще в шоке были.

«Мы для них как пришельцы»

Вскоре мы поняли, что талибы нас постоянно останавливали, потому что боялись, как бы с нами ничего не случилось. Было видно, что они беспокоятся. Часто нас предлагали посадить на автобус до нужного города, лишь бы мы уехали с их территории, и здесь ничего не произошло.

Вообще в Афганистане, как только мы выходили на улицу, нас сразу окружали люди — они ходили за нами и смотрели. Мы со своими рюкзаками и палатками для них как пришельцы.

Относились все дружелюбно. Афганцы очень гостеприимны. Бесплатно подвозили, показывали достопримечательности, готовы были отдать последнее.

Кто-то на улице или в кафе обязательно говорил:

«Давайте отвезу, давайте накормлю, давайте у нас останетесь».

И так везде. Завтраком, обедом и ужином нас всегда угощали.

В основном за едой они собираются большой компанией — 15–20 человек. Только мужчины. Накрывает тоже мужчина — или ниже по статусу, или младший в компании. Он приносит специальную емкость, чтобы помыть руки, и блюда с едой. На двух-трех человек ставят одну большую тарелку, обычно плов с мясом. Едят прямо на полу, руками.

Как-то нас пригласил к себе домой молодой человек, мы обедали с ним и его братом. Он бегал туда-сюда, приносил еду, которую готовила его жена. В какой-то момент открылась дверь на кухню, и мы с товарищем увидели ее.

В обычной одежде, непокрытая — в таком виде у них женщин видеть нельзя. Дверь, конечно, сразу закрыли. Тогда мы подумали, что, может быть, поэтому руки моют прямо в комнате, где едят. Чтобы гости не пересекались с их женами, сестрами.

Ограничений для женщин в Афганистане стало много. Ввели запрет на обучение девочек с шестого класса, дальше учиться могут только мальчики. Им нельзя работать в общественных организациях, в торговле и так далее. На рынках работают только мужчины. Даже женское белье продают они.

При этом мы видели на улицах женщин на каблуках, в красивых одеждах, были женщины с открытым лицом. Видели девушек с какими-то учебными материалами, в столице были частные школьные автобусы, то есть их все-таки обучают в частном порядке.

У меня была возможность поговорить с одной местной девушкой по переписке. Мы познакомились, когда я искал жилье в Кабуле, она помогла. Пообщались, она очень много чего преодолела в своей жизни.

Успела выучиться на программиста до прихода талибов и сейчас работает по профессии онлайн. У нее очень бедный отец, но пока она училась, он ей помогал, чем мог. Сейчас она всей семье помогает, потому что хорошо зарабатывает.

«Их нигде не ждут»

Молодежь жалуется, что раньше можно было спокойно гулять с женой или с девушкой, сейчас — не принято. Заработать денег здесь тоже нельзя, уровень жизни очень низкий. Многие не могут себе позволить жениться.

Уехать официально не могут: афганский паспорт — худший в мире третий год подряд, их нигде не ждут.

Многие просили нас сделать приглашение в Россию. Было очень жаль людей. Нам, чтобы попасть в Афганистан, надо $80, а афганцам, чтобы сделать визу в Россию, нужно заплатить $7 тыс., при том, что уровень доходов намного ниже.

Люди через горы, через поля, реки на свой страх и риск нелегально едут в Иран, в Турцию. Работают там пастухами, доярками, на швейных производствах, чтобы прокормить семью. Когда мы там были, нам рассказали, что недавно на иранской границе 350 человек расстреляли за незаконное пересечение.

А они просто хотят нормальной жизни. В общении это обычные люди, но свой отпечаток война наложила. Они противостояли мощным державам — Америке, Советскому Союзу, они многое видели. Часто, когда начинались разговоры про политику, они тебе в глаза смотрят и спрашивают: «Ну за что?» А ты стоишь и не знаешь, что говорить.

Мы провели в Афганистане 15 дней. Посетили Кундуз, Пули-Хумри, Мазари-Шариф, Бамиан, Саманган, Кабул и дальше двинулись в Пакистан. Накануне мы получили десятки сообщений от знакомых о том, что российского велопутешественника похитили пакистанские талибы в Пешаваре и требовали выкуп. А нам нужно было ехать как раз через этот район.

Мы переживали, но деваться было некуда: виза действовала только в этом пункте. Афгано-пакистанская граница просто ужасна. К счастью, как туристов нас провели без очереди, но кругом были толпы людей, повсюду крики, талибы отгоняли людей пинками, тряпками и палками.

Об увиденном я писал в своем канале «Мечтатель». Видео про Афганистан стали самыми просматриваемыми. Всем интересно, что там происходит, но информации изнутри мало. Все знают только то, что там очень опасно, хотя это страна с богатой историей и культурой.