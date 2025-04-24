Глава Роспотребнадзора сообщил, о чем нужно знать всем туристам

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в любой стране мира есть эпидемические риски и туристам нужно знать, как от них защититься.

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По её словам, очень важно, чтобы туристы ответственно относились к своему здоровью.

«Поэтому я желаю всем туристам активно отдыхать в любой точке, которая им интересна. Но при этом не забывать о том, что в любой стране... есть эпидемические риски. Главное знать, какие и как от них защититься», — цитирует Попову РИА Новости.

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