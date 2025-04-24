Глава Роспотребнадзора сообщил, о чем нужно знать всем туристам

Попова: туристам нужно знать об эпидемических рисках при зарубежном отдыхе
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в любой стране мира есть эпидемические риски и туристам нужно знать, как от них защититься.
По её словам, очень важно, чтобы туристы ответственно относились к своему здоровью.
«Поэтому я желаю всем туристам активно отдыхать в любой точке, которая им интересна. Но при этом не забывать о том, что в любой стране... есть эпидемические риски. Главное знать, какие и как от них защититься», — цитирует Попову РИА Новости.
Директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин ранее рассказал, как изучить местную кухню во время путешествия.