«Это просто дикость!» Туристка отдохнула в КНДР и описала страну

Российская путешественница поехала на отдых в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) и рассказала, что жители страны живут очень плохо. Увиденное она описала фразой «мне все время было жалко людей». Ее впечатления от поездки публикует «Лента.ру».

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По словам туристки из Москвы Валентины, несмотря на то, что гиды пытались показать им только лучшее, она все равно обращала внимание на уровень жизни вокруг. Особенно девушке было жалко крестьян, которых можно встретить за пределами крупных городов.

«Они практически полностью работают вручную, потому что у них в стране нет бензина. На полях люди работают с плугом, запрягают туда быков. При этом природа против того, чтобы там что-то высаживали. Практически везде там глинистая почва, очень много песчаных земель. Как там вообще что-то растет?! Это просто дикость!» — отметила девушка.

Москвичка также добавила, что даже в городе северокорейцы рвут траву руками, потому что у них нет газонокосилок, а женщины в деревнях стирают одежду в реках или других водоемах.

«И все это, все, все, все делается вручную. Причем ко всем этим рабочим в поле приставлен надзиратель, а проезд между этими деревнями закрыт, повсюду шлагбаумы и посты. Проехать можно, только имея определенное разрешение», — удивилась Валентина.

Туристка отметила, что жители деревень не могут даже выехать в город просто так — для этого им нужно разрешение.

«У меня создалось ощущение какого-то приписного крестьянства, когда люди не могут просто так уехать из деревни по своему желанию, переехать жить в город и начать какую-то другую совсем жизнь. То есть ты родился здесь, и твои дети здесь родились, и вы все будете работать на полях», — заключила путешественница.

В апреле европейский турист побывал в Северной Корее и пожаловался на заоблачные цены на импортное пиво. Он отметил, что бутылка пенного напитка Delirium в местном баре продавалось за 6,4 тысячи рублей, а шестилитровое пиво стоило 51 тысячу рублей.