РЖД решили экспортировать систему бронирования билетов в страны СНГ

Российские железные дороги (РЖД) ведут переговоры о возможной поставке и внедрении системы бронирования билетов "Экспресс-НП" в четырех странах. Об этом сообщила заместитель директора научного центра «Экспресс» АО «ВНИИЖТ» Елена Мартынова в ходе демо-дня Индустриального центра компетенций (ИЦК) на транспорте.

© РИА Новости

«Благодаря усилиям РЖД по продвижению системы "Экспресс" нового поколения уже четыре страны обратились к нам и ведут переговоры с РЖД о возможности покупки и использования этой системы», — заявила она.

Как следует из презентации Мартыновой, речь идет о Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Таджикистане. Для потенциальных партнёров предусмотрены два формата взаимодействия: внедрение системы на собственной инфраструктуре ("коробочное" решение) либо использование ресурсов российской системы "Экспресс" с управлением перевозками дистанционно.

«Для стран с крупным пассажиропотоком мы предлагаем адаптируемый продукт, устанавливаемый на территории заказчика. А для стран с меньшими объёмами перевозок — модель управления через нашу платформу», — уточнила Мартынова.

Система "Экспресс-НП" разрабатывается в рамках курса на импортозамещение и уже демонстрирует потенциал для выхода на внешний рынок. Ранее РЖД внедрили систему "Экспресс-3", которая также используется в ряде стран СНГ. Экспорт цифровых решений становится частью стратегии РЖД по развитию ИТ-продуктов и технологического суверенитета в транспортной отрасли.

Сегодня мы сообщали, что петербуржцы штурмуют кассы из-за сбоев в онлайн-продаже билетов на южные направления. Редакция РЖД-Партнера направила в компанию официальный запрос с просьбой уточнить причины технических сбоев и перспективы стабилизации работы онлайн-сервисов.