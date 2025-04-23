Как тренд на Азию повлиял на путешественников с детьми

Тренд на Азию не обошел стороной и путешественников с детьми, согласно данным прошлого года и первого квартала 2025 года, туристы с детьми стали активнее ездить в Китай, Южную Корею, Японию и Таиланд. Что эти страны могут предложить туристам с детьми, разбиралась обозреватель "Российской газеты".

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В прошлом году у российских туристов с детьми изменились приоритетные направления по путешествиям, в топ-10 направлений вошли Шанхай, Пхукет, Токио, Пекин и Сеул. Согласно аналитике OneTwoTrip и Сбер.Индекс, все эти направления показывают рост. Эксперты связывают это с общим трендом на путешествие в Азию, где есть много достопримечательностей, уже готова инфраструктура для отдыха с детьми, более того, сейчас такие направления часто более бюджетные.

Объем туристов по этим направлениям растет кратно каждый год, говорит вице-президент АТОР Артур Мурадян.

«В этих странах детская инфраструктура присутствует в полном объеме. У Японии, Южной Кореи и Китая колоссальный объем туристов, которые их посещают со всего мира. Наши туристы только распробовали направление», — говорит он.

Набирают обороты специально разработанные туры с детьми от десяти лет.

Менеджер по туризму Chili Travel Алена Филатова отмечает, что на азиатские направления часто можно найти билеты на самолет по доступным ценам, плюс в Японию виза оформляется бесплатно и отказов практически нет.

«В Корею можно оформить онлайн примерно за 10 долларов. Во всех этих странах хорошая инфраструктура и много развлечений для детского отдыха. А в Пусане, Окинаве и на острове Гуам - пляжный отдых. Что касается Китая. Повышенный спрос, скорее всего, связан с безвизовым транзитом и ценами на билеты китайских авиакомпаний. То есть ты можешь полететь в Токио через Шанхай и остановиться там без визы до 7 дней», — рассказывает она.

Сейчас, например, набирают обороты специально разработанные туры с детьми от 10 лет. Часто в таких программах вместе с гидом есть еще специалист, который занимается детьми. При том, что программа в таких турах часто универсальная, например посещение гор "Аватара", местных храмов и шоу. С учетом того, что в Китае даже в горах часто есть эскалаторы, то добраться куда-то с ребенком несложно.

Один из очевидных плюсов путешествия с детьми в этих странах: там почти в каждом городе есть парк аттракционов. Лидером, конечно, является Universal Studios в Осаке. Этот парк развлечений с момента открытия стал самым популярным парком аттракционов в Азии. Парк является тематическим, там есть, например, зона "Гарри Поттер" с поездкой через Хогвартс, Шрек в 4D, путешествие с Человеком-пауком, деревня миньонов, динозавры и даже игра Mario. Подобные парки аттракционов есть и в Пекине, и в Сеуле.

Другое популярное развлечение азиатское развлечение - это аквапарки. Например, в Пекине есть Water Cube, который был построен в плавательном центре, возведенном к Олимпиаде 2008 года. Аквапарк занимает 12 тыс. квадратных метров. Тут есть и горки "Торнадо" (закручивающаяся труба), "Водная петля", "Пулевой водоворот" (водный спуск, выполненный в форме чаши). Также есть скоростные горки, а для спокойного туризма есть пляжные зоны. Или, например, можно сходить в City seaview, где находится самый большой во всем Китае искусственный пляж более 60 тыс. квадратных метров.

Как отмечает Филатова, один из важных плюсов Азии для путешествующих с детьми - это наличие всей инфраструктуры, как туристической, так и бытовой.