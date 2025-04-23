«Дорого и невкусно». Турист рассказал о столовых в Англии

Российский путешественник побывал в Англии, зашел в местную столовую и описал обед там фразой «дорого и невкусно». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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«Столовая в Англии — это не то, к чему мы привыкли. Еды мало, цены высокие, но зато наливают пиво», — признался россиянин.

Блогер пояснил, что в британских столовых, в отличие от российских, продается алкоголь. Средняя цена пинты пива — 1,79 фунта стерлингов (около 200 рублей). При этом выбор блюд там небольшой. Путешественник хотел попробовать знаменитую английскую овсянку, оладьи и пудинг, но вместо этого ему предложили меню с комбинированными завтраками.

В итоге россиянин выбрал «английский завтрак», который даже не включал в себя чай. Официант принес ему яичницу из одного яйца, жаренные сосиски, пару кусочков бекона, тушеную фасоль, два поджаренных тоста и небольшую порцию сливочного масла.

«Если честно, овсянку и пудинг я бы съел на завтрак с большей охотой. А такая жирная еда мне не по душе. Но зато это объясняет, почему среди британцев так много людей, страдающих от ожирения», — предположил автор публикации, добавив, что за блюдо ему пришлось заплатить 4,95 фунта стерлингов (около 530 рублей).

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл цены на продукты в британском супермаркете. В частности, он рассказал, что яйца в этой стране продаются по шесть штук в упаковке и стоят около 180 рублей.