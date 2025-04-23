Как живут люди, которые приобрели землю в океане

Пара студентов, мечтающая «свить гнездо» вдали от цивилизации, жена дубайского бизнесмена, привыкшая загорать в бикини, отельер, влюбившаяся в Камбоджу, и потерявший смысл жизни после развода мужчина. Казалось бы, что общего может быть у таких разных людей? Ответ получится неожиданный: все они в какой-то момент жизни решили бросить все и уехать жить на остров. Какие цели они преследовали, чем пожертвовали и как сложились их жизни — в материале «Ленты.ру».

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Райский остров обошелся паре студентов в 2,5 миллиона рублей

Американец с финскими корнями Оливер Рассел привык проводить лето с семьей в Финляндии и всегда мечтал купить в этой стране коттедж. В 2022 году он приехал туда на учебу и встретил свою любовь — Хелену Томашевскую.

Устав от суеты и шума американской жизни, мужчина решил больше не возвращаться в Штаты и строить совместный быт с Хеленой в Финляндии. На местном сайте с объявлениями о продаже недвижимости пара наткнулась на сказочное предложение: райский остров площадью чуть больше гектара был выставлен по цене автомобиля Ford Fiesta — всего за 31 тысячу долларов (около 2,5 миллиона рублей по текущему курсу). Недолго думая, Оливер и Хелена приняли решение купить остров и построить там дом своей мечты.

«Я просматривал сайт с недвижимостью ради развлечения и нашел там остров. В итоге он оказался дешевле, чем обычный загородный участок, который я мог бы купить, поэтому мы согласились», — Оливер Рассел, американский студент-международник.

В июне 2024 года американец начал обустраивать землю: сделал каркас дома из бревен, купил настил, построил туалет и занялся душевой. Помимо летнего домика, пара хочет, чтобы на острове обязательно была сауна — такой досуг очень популярен у жителей Финляндии.

Несмотря на отсутствие какого-либо опыта в строительстве, Оливер признался, что он полон решимости довести проект до конца.

«Это очень большое обязательство, особенно сейчас, когда мы оба с Хеленой — студенты, — рассказал он. — Это совсем новый опыт для меня. Например, рубка деревьев. Я никогда раньше этого не делал, и это может быть довольно опасно».

Дубайский бизнесмен купил остров для молодой жены, чтобы она могла загорать в бикини

Бизнесмену из Дубая Джамалю Аль Надаку покупка частного острова обошлась сильно дороже — в 50 миллионов долларов (более 4 миллиардов рублей). Однако цели предпринимателя были более чем благородные — он хотел, чтобы его 26-летняя жена, домохозяйка и инфлюэнсерша Суди Аль Надак, родившаяся в Великобритании, могла чувствовать себя в безопасности, когда загорает на пляже в бикини (на многих пляжах в Объединенных Арабских Эмиратах действуют строгие правила пляжного дресс-кода).

Счастливая супруга поделилась видео со своего острова в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), подписав его: «POV: ты хотела надеть бикини, поэтому твой муж-миллионер купил тебе остров».

4 миллиарда рублей потратил дубайский бизнесмен на покупку частного острова для своей возлюбленной.

Суди Аль Надак привыкла дразнить своих подписчиков в соцсетях фотографиями и видео, демонстрирующими роскошный образ жизни. Например, на одном из них пара покупает кольцо с бриллиантом-солитером за 1 миллион долларов (более 81 миллиона рублей), а потом тратит еще 2 миллиона долларов (более 162 миллионов рублей) на приобретение произведения искусства. И все это в один день.

В беседе с журналистами Суди Аль Надак призналась, что они с мужем «планировали купить остров в качестве инвестиции». Она отказалась раскрыть его точное местоположение из соображений конфиденциальности.

Отельер решила сделать из всеми забытого острова в Камбодже роскошный курорт

Более чем два десятилетия назад, в 2004 году, наполовину гречанка, наполовину австралийка Мелита Коулмандас исследовала архипелаг Кох Ронг в Камбодже на арендованной рыбацкой лодке. Неожиданно она наткнулась на два крошечных острова в тропическом лесу.

«На одном из них жил рыбак. Он рассказал, что воды стали настолько истощенными, что ему становилось все труднее и труднее прокормить семью», — рассказала Коулмандас.

Поскольку рыбак намеревался вернуться на материк, он спросил у женщины, не заинтересована ли она в покупке острова. Цена вопроса — 15 тысяч долларов (около 1,2 миллиона рублей по текущему курсу).

«Я поехала в Пномпень, оформила все документы, вернулась на остров и поставила отпечаток большого пальца на листе бумаги. Семья сложила деньги в коричневый бумажный пакет и поплыла обратно на материк», — Мелита Коулмандас, отельер, купившая остров в Камбодже.

Коулмандас призналась, что весь остров был покрыт мусором, а риф находился в плачевном состоянии.

«Я начала общаться с местным сообществом на соседнем острове и довольно быстро поняла, насколько хрупкой на самом деле была экосистема», — добавила она.

Однако женщина все-таки решила рискнуть и реализовала крупный проект по восстановлению и очистке острова. Вместе с вождями местных деревень Коулмандас основала первый в Камбодже охраняемый морской заповедник для защиты рифов и морской жизни островов. Почти десятилетие спустя, в 2012 году, там открылся курорт Song Saa Private Island, на котором начали работать местные жители.

«Мы хотели показать красоту Камбоджи и ее островов. В то время она была известна только благодаря Красным кхмерам. Люди не могли показать ее на карте, а те, кто мог, слышали только об Ангкор-Вате. Эта страна пережила так много; это история позитива, человеческой стойкости и исцеления», — отметила Коулмандас.

Сейчас Song Saa Private Island охватывает два острова: Ко Уэн и Ко Бонг. Они соединены пешеходным мостом через охраняемый морской заповедник. Курорт находится примерно в 2,5 часа езды от столицы Пномпеня.

На курорте есть виллы с соломенной крышей, построенные из экологически чистых материалов. Каждая оснащена всеми удобствами: от кроватей и крытых и открытых душевых кабин до частных бассейнов. В виллах над водой также есть стеклянные панели пола для обзора морской жизни.

Некоторые из фирменных впечатлений Song Saa: ночное плавание для наблюдения за биолюминесцентным планктоном в море, сеанс подводной медитации под руководством монаха и церемония его благословения, а также посещение близлежащей местной рыбацкой деревни.

Разведенный мужчина выставил на продажу на eBay «всю свою жизнь» для покупки острова

В июне 2008 года 60-летний британец Иэн Ашер, переживший болезненный развод и мечтавший начать все сначала, Перте, Австралия, решил продать в буквальном смысле все свое имущество, включая дом с тремя комнатами, машину, мотоцикл и гидроцикл. Вместо этого в его планах было кое-что поинтереснее — покупка отдаленного тропического острова в Карибском море у побережья Панамы.

В 2011 году Ашер купил Бокас-дель-Торо за 27,5 тысячи долларов (около 2,2 миллиона рублей по текущему курсу) и переехал на другой конец света. Остров был заброшен, и на его благоустройство ушло четыре года.

Спустя шесть лет в беседе с документалистом Беном Фоглом британец заявил, что теперь он счастливее, чем когда-либо. Свое время мужчина посвящал выращиванию растений, пляжному отдыху, плаванию с маской и трубкой и чтению.

«Я всегда был немного авантюристом и проводил много времени, занимаясь активным отдыхом, таким как скалолазание, гребля на каноэ и дайвинг», — рассказал Ашер, добавив, что на острове он может посвящать много времени своим хобби.

Вскоре во время визита в Лондон Ашер познакомился с девушкой — Ванессой Андерсон, которая согласилась переехать к нему на остров. Пара занялась выращиванием кокосов, ананасов, юкки, сахарного тростника и миндаля. В их хозяйстве также было десять кур, которые свободно гуляли по острову, а иногда местные индейцы приносили им на причал свежевыловленную рыбу на продажу. Все остальное они покупали в супермаркете в городе или в небольшом магазине на окраине джунглей.

«Я бы ничего не менял — мне очень понравилось строить дом и жить на острове. Я всегда думал, что жизнь должна быть приключением», — заключил Ашер.

Однако мужчина также признался, что единственная вещь, по которой он скучал, — «вечер с семьей и друзьями в хорошем английском пабе в пятницу вечером». А его девушке Ванессе очень не хватало капучино в лондонском стиле.

В 2015 году мужчина все же решился продать остров, так как «был свободен от долгов и искал новых приключений». Следующие семь лет они с Ванессой путешествовали по миру и в конце концов купили недвижимость в Бургундии, Франция.