Чем заняться туристу на курорте Ыссык-Ата и во сколько это обойдется

С приходом весны один из самых популярных курортов Кыргызстана — Ысык-Ата — снова привлекает множество отдыхающих. Это живописное место у подножия могучих гор Тянь-Шаня славится не только горячими источниками и целебной грязью, но и древними тайнами, застывшими в камне.

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Отдых, проверенный временем

Курорт Ыссык-Ата расположен всего в двух часах езды от Бишкека, но будто в другом мире — среди гор, хвойных лесов и звенящей тишины. Здесь все дышит покоем и силой природы. Когда-то, в советские времена, сюда съезжались отдыхающие со всего Союза. Санаторий считался одним из лучших: вода местных источников буквально ставила людей на ноги.

И сегодня сюда едут за тем же — за здоровьем. Минеральная вода выходит из недр земли с температурой +5060°C — настоящий природный кипяток. Перед процедурой ее остужают до комфортных +36 — температуры человеческого тела. Воды богаты сероводородом, бромом, кремнием и двенадцатью другими минералами, и все это — без всякой химии.

«Эта вода особенно полезна при проблемах с позвоночником, кожей и суставами. У нас есть пациенты, которые приезжают годами — и уходят отсюда обновленными. Экзема, псориаз, хондроз — все становится легче.

Вода, которую пил Амир Темур

Существует предание, согласно которому великий полководец и правитель Амир Темур, проходя со своей армией через горные земли Чуйской долины, остановился именно у источников Ыссык-Аты. Тогда он тяжело заболел, и местные старейшины посоветовали ему попробовать теплую минеральную воду, выходящую прямо из-под земли.

По легенде, вода помогла Темуру быстро восстановить силы, и с тех пор он приказал своим полководцам всегда учитывать этот маршрут как «место силы. Говорят, что даже спустя годы он посылал сюда гонцов с кожаными бурдюками за целебной водой. Исторических подтверждений немного, но в устной традиции кыргызов эта история живет столетиями, передается из поколения в поколение, и многие верят: вода здесь действительно волшебная.

Курорт нового поколения

После недавней реконструкции курорт получил вторую жизнь. Появились отдельные зоны для мужчин и женщин, обновились номера, открылись новые гостиницы и даже амфитеатр под открытым небом. Ванные комплексы стали комфортнее, появились соляные комнаты, грязевые процедуры, фитотерапия и целый арсенал восточной медицины: от иглоукалывания до огненного массажа.

«Мы используем методики восточной медицины, известные с V века. Человека нужно лечить целиком — не только тело, но и дух. И когда пациент получает 710 процедур, результат заметен сразу.

Природа, энергия и Будда

А еще в ущелье можно найти настоящее чудо — древнее изображение Будды, выбитое прямо на скале. Оно сохранилось со времен, когда здесь проходили караваны Великого шелкового пути, а буддизм был широко распространен в регионе. Считается, что если прикоснуться к камню и загадать желание — оно обязательно сбудется.

Туристы часто поднимаются к этой скале пешком — дорога несложная, а виды захватывают дух. Кто-то говорит, что место буквально заряжает энергией.

Курорт для всех

Для отдыха вовсе не обязательно покупать путевку на лечение. Можно приехать просто поплавать в открытом бассейне, арендовать номер в гостинице или поселиться в уютных домиках посреди горного леса. Оттуда — отдельный вход в бассейн с лечебной водой, тишина и чистейший воздух.

«Домики в лесу очень популярны. Особенно на выходные и майские праздники — все занято. В будни еще можно забронировать, но лучше делать это заранее.

Цена за номер — от 7500 сомов в сутки, а полноценный курортный отдых с процедурами и питанием — от 2200 сомов. Все бронируется через официальный сайт.