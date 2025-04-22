Великая Китайская стена – один из самых узнаваемых памятников в мире, обязательный пункт во многих туристических маршрутах. Но чем больше о ней говорят, тем больше вокруг нее возникает мифов. Перед тем как планировать поездку к этой достопримечательности, полезно разобраться, что правда, а что – лишь красивая легенда.

Это единая, непрерывная стена

На самом деле Великая стена – это сеть разрозненных участков, построенных в разное время и разными правителями. Общая протяженность составляет более 21 000 километров, но целостной линией она никогда не была.

Видна из космоса невооруженным глазом

Этот миф особенно популярен, но неправдив. Стена узкая (в среднем около 5 метров) и выполнена из материалов, сливающихся с окружающей средой. Без специального оборудования с орбиты ее не различить.

Насколько огромна Великая Китайская стена

В стену замурованы тысячи строителей

Популярный миф утверждает, что погибших при строительстве хоронили прямо внутри. Исторических подтверждений этому нет. Хотя строительство действительно было тяжелым и уносило жизни, захоронения происходили за пределами стены.

Подробнее об остальных мифах рассказала в своем видео блогер @fromtheothershore.