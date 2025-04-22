Перечислены самые популярные у российских пенсионеров страны для отдыха

Популярные направления для отдыха российских пенсионеров были озвучены блогером и путешественницей. Она подчеркнула, что значительная часть пожилых людей выбирает не кратковременные поездки, а длительное проживание за рубежом.

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В тройку лидеров вошли Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Путешественница отметила, что российские пенсионеры являются основными клиентами пляжных гостиниц.

Значительное количество российских пенсионеров уезжают в Таиланд в зимний период, чтобы наслаждаться теплом и экономить на медицинских препаратах. Турция, несмотря на увеличение стоимости отдыха, становится "вторым домом" для тех, кто не владеет иностранными языками. Блогер отметила, что в курортных зонах этой страны постоянно можно услышать русскую речь.

Ранее россиянка рассказала о падении уровня жизни в Турции. Также Калининградская область становится популярной альтернативой Черному морю.