В чем привлекательность Омана для российских туристов

Управляющий партнёр SKY Consulting Group, руководитель комитета по ОАЭ и странам Персидского залива Ассоциации экспортёров и импортёров (АЭИ) Кристина Танцюра рассказала о привлекательности Омана для российских туристов.

Только за прошедший год Оман принял около 70 тыс. гостей из России, поделилась она в беседе с РИАМО.

По заверениям эксперта, двусторонний поток туристов растёт: граждане Омана также проявляют интерес к России. В связи с этим авиакомпания Oman Air возобновила прямые перелёты по маршруту Москва — Маскат.

Правительство Омана намерено инвестировать в развитие туристической отрасли около $5,6 млрд и модернизировать более 360 объектов туристической инфраструктуры, отметила Танцюра.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с НСН спрогнозировал рост спроса на поездки в Тунис.