В Таиланде могут пересмотреть условия въезда для россиян

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават поручила правительству пересмотреть сроки безвизового пребывания иностранных граждан, включая россиян. Об этом заявил официальный представитель кабмина Чираю Хуангсап.

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Сейчас граждане ряда государств, в том числе России и Китая, могут находиться в Таиланде без визы до 60 или 90 дней. Однако власти обеспокоены злоупотреблениями: некоторые туристы задерживаются дольше разрешенного срока или незаконно работают.

«Премьер-министр указала на необходимость пересмотра текущей схемы, чтобы сохранить баланс между развитием туризма и соблюдением законности», – пояснил Чираю Хуангсап.

МИД, МВД и Министерство туризма должны проанализировать, насколько эффективны текущие правила; не угрожает ли длительное пребывание туристов безопасности страны; стоит ли сокращать разрешенные 60 и 90 дней.

«Главная задача – сохранить пользу от безвиза для экономики, но исключить нарушения», – подчеркнул представитель правительства.

Ранее в МИД Таиланда заявляли, что в одностороннем порядке продлили срок безвиза для россиян с 30 до 60 дней. Однако сейчас обсуждается возможность пролонгации этой преференции.

TourDom.ru писал, что разговоры о сокращении срока безвиза начались еще в феврале. Тогда с такой инициативой выступили представители турбизнеса королевства. По их мнению, туристы приезжают в страну обычно на 2 недели. Так что 60 дней слишком много для путешественников.