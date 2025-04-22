В Турции туристам предложили номер с видом на трактор

Туристам из России не понравилось расположение номера, который им предоставили в Swandor Hotels & Resorts Kemer, куда они приехали, чтобы отметить годовщину. О цели поездки они сообщили при бронировании проживания и надеялись, что администрация гостиницы, увидев такое уточнение, пойдет навстречу и постарается предоставить достойный вариант из выбранной гостями категории.

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«За 20 лет путешествий у нас впервые случилось нечто подобное. И особенно горько, что это была поездка на годовщину свадьбы – мы указали цель поездки при бронировании, рассчитывая хотя бы на базовое внимание. Выбрали номер категории Standard ROH – прекрасно понимали, что это старый корпус. Никаких завышенных претензий – только ожидание простого, чистого и комфортного жилья. Но по приезде нас отправили в кошмар. Глухая стена перед окнами, строительный мусор, трубы, пыль, вокруг снуют рабочие. Впечатление – будто нас заселяют в бытовку на стройке. Курортом и не пахнет. Это просто недопустимо», – рассказали о своих впечатлениях туристы журналисту TourDom.ru.

Гости, даже не заходя внутрь, попросили дать им другой номер этой же категории, но решить вопрос не удалось:

«В ответ нам сказали: "Корпус закрыт, работает только первый этаж". Ни извинений, ни попытки что-то решить. Только равнодушие».

Единственным возможным решением объект размещения предложил переселение в другой корпус – за 40 евро в сутки:

«Отель продает непригодные номера, зная, что гости не захотят в них жить. А дальше – платите или оставайтесь в грязи и под стройкой».

Такой расклад россиян не устроил, но они согласились на доплату.

Редакция TourDom.ru обратилась за комментарием в отель. Представители Swandor Hotels & Resorts Kemer подтвердили, что в отеле действительно проходят ремонтные работы, но считают, что это не проблематично для клиентов:

«Они ведутся внутри основного корпуса, на прилегающей территории отеля никаких строительных работ не ведется. Поэтому это никак не мешает комфортному отдыху наших гостей. Они могут спокойно передвигаться по территории и пользоваться всеми услугами нашего отеля в полном объеме и отдыхать полноценно».

Как заверили в гостинице, в ближайшее время работы планируется завершить и открыть все этажи вдобавок к действующему на сегодняшний момент первому.

После произошедшей ситуации туристы больше не намерены пользоваться услугами этой гостиницы. Да и рекомендовать ее другим. Дополнительно потраченные деньги они хотят компенсировать после возвращения в Россию, отправив претензию туроператору.

В целом подготовка объектов размещения к высокому сезону, в том числе ремонтные работы, – дело для весны достаточно обычное. Где-то эти работы идут менее заметно для постояльцев, где-то больше ощущаются. Совсем исключить процессы вряд ли возможно. Вид из номера, стройка, мешающая гостям проводить отдых, могут быть в числе претензий на качество предоставляемых услуг, но успех туристов в компенсации допрасходов будет зависеть от мелочей.

«Все будет зависеть от того, как гости зафиксировали факт ухудшения условий. Если они приехали, у них вид из номера плохой, шум, ремонтные работы, туристам нужно через турагента или представителя туроператора отправить требование, чтобы их без доплат переселили в другой номер. Если их не переселили, а потребовали доплаты, то в этом случае также необходимо зафиксировать, что расходы были понесены. Вид из номера, шум, пыль – все это может относится к ухудшению условий. Перспективы получить деньги есть, но, скорее всего, в судебном порядке. Помимо вышеназванных нюансов, также необходима фото- и видеофиксация», – пояснил юрист Игорь Косицын.

Ранее TourDom писал, что туристы недовольны тем, что им поезд в Сочи обходится дороже проживания на курорте.