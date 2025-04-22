Названа самая раздражающая черта пассажиров самолетов

Работающая в Emirates стюардесса из России назвала невоспитанность и высокомерие самыми раздражающими чертами пассажиров. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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«Со всем остальным я могу справиться. Но когда человек ведет себя надменно и считает себя выше других — unacceptable (неприемлемо — прим. «Ленты.ру»)», — заметила бортпроводница.

Ранее эта же стюардесса описала Индию фразой «грязь, трущобы и антисанитария». Бортпроводница поставила этой стране лишь один из десяти баллов.