Туристам дали советы планирующим пляжный отдых в ОАЭ на фоне разлива нефти

Обращения от российских туристов в связи с тем, что некоторые пляжи Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) закрыли из-за разлива нефти, минимальные, рассказали RT в ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь».

«Перед планированием поездки уточняйте актуальную информацию у туроператоров и следите за официальными сообщениями местных властей. Также рекомендуем рассмотреть другие виды отдыха — посещение культурных достопримечательностей или пустынных сафари. Необходимо также учитывать бассейны при отелях, аквапарки или организованные трансферы на альтернативные пляжи, не затронутые загрязнением», — посоветовали эксперты.

По словам представителей ассоциации, если пляжный отдых — основная цель поездки, необходимо уточнить у туроператоров возможность переноса тура.

«Многие компании предлагают гибкие условия при форс-мажоре, включая смену отеля или дату поездки», — заключили в пресс-службе.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что некоторые пляжи Объединённых Арабских Эмиратов закрыли из-за разлива нефти.

В АТОР отметили, что, хотя ситуация с разливом нефти в Фуджейре и Шардже ещё не разрешена, последствия выбросов будут незначительными.