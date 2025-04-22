Власти Антальи заявили о риске закрытия 1 200 отелей

Причина — несоответствие небольших гостиниц нормам противопожарной безопасности.

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«Мы приняли все меры, но не можем установить двери, которые могут выдерживать огонь в течение 30 минут. Потому что количества компаний, выпускающих такие двери, недостаточно», — рассказал газете Hurriyet глава палаты отелей и хостелов Антальи Озджан Суджу.

В статье говорится, что владельцы небольших объектов размещения в этой турецкой провинции попросили власти дать им время до конца года на покупку специальных дверей.

В республике начались массовые проверки отелей после пожара в гостинице на горнолыжном курорте Карталкая, где 21 января погибли 78 человек.