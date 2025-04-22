Турист развеял миф о безопасности в Японии

Российская блогерша развеяла миф о безопасности в Японии, рассказав историю, как пьяный мужчина приставал к ее подругам в такси. Этим она поделилась на своей странице @lexi.newz в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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По словам автора ролика, компания российских туристов приехала из Токио в Осаку на скоростном поезде. Они остановили такси на станции, но так вышло, что вместе с ними в автомобиль попытался сесть пьяный незнакомец. Он настойчиво просил отвезти его домой и пытался залезть в машину.

Затем японец высадил водителя и сел на его место, делая вид, что крутит руль — ключи таксист забрал, выходя из авто. На место прибыла полиция, но даже они не могли успокоить пьяного мужчину. Он утверждал, что ему надо домой, а российских туристок он собирался забрать вместе с собой, заявив, что «они его».

Полицейским японец доказывал, что россиянки ехали вместе с ним. Также дебошир успел подраться с водителем такси.

Ранее российский блогер и путешественник Руслан Хосроев побывал в Японии и описал поездку фразой «местные девушки шарахаются иностранцев». Россиянин сообщил, что приехал в популярную азиатскую страну с большой компанией друзей.