«С этим надо бороться». С россиян требуют оплату багажа, а с китайцев нет

Российских туристов в Суйфэньхэ обязывают платить за погрузку багажа. Сбор в 10 юаней взимается только с иностранных пассажиров, что вызывает вопросы о его законности.

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«Это самоуправство со стороны автовокзала», – сказал блогер, рассказывающий о Китае, Алексей Семин Biang.ru.

По его словам, китайские пассажиры освобождены от дополнительного сбора, что указывает на дискриминационную практику. Семин уточнил, что обсудил ситуацию с диспетчерами вокзала, и те согласились:

«С этим надо бороться».

Суйфэньхэ – единственный международный автовокзал на границе с Приморьем, где действует подобный сбор. В соседних Мишане и Дуннине пассажиры самостоятельно загружают багаж без каких-либо дополнительных платежей.

В памятке на русском языке, размещенной в здании вокзала, четко указано:

«За погрузку багажа в багажное отделение оплачивается 10 юаней с билета».

Однако попытки туристов отказаться от услуги и погрузить вещи самим пресекаются сотрудниками.

Блогер отмечает, что некоторые россияне игнорируют требование, несмотря на протесты персонала. Оплата принимается через WeChat, а выданные чеки подтверждают, что средства поступают на счет транспортной компании «Лунъюнь».

Напомним, ранее стало известно, что российские продукты продолжают завоевывать китайских покупателей. Что пользуется наибольшим спросом, рассказываем по ссылке.