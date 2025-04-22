Российских туристов в Суйфэньхэ обязывают платить за багаж: китайцы едут бесплатно

РИА "ФедералПресс"

Российских туристов в Суйфэньхэ обязывают платить за погрузку багажа. Сбор в 10 юаней взимается только с иностранных пассажиров, что вызывает вопросы о его законности.

«С этим надо бороться». С россиян требуют оплату багажа, а с китайцев нет
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«Это самоуправство со стороны автовокзала», – сказал блогер, рассказывающий о Китае, Алексей Семин Biang.ru.

По его словам, китайские пассажиры освобождены от дополнительного сбора, что указывает на дискриминационную практику. Семин уточнил, что обсудил ситуацию с диспетчерами вокзала, и те согласились:

«С этим надо бороться».

Суйфэньхэ – единственный международный автовокзал на границе с Приморьем, где действует подобный сбор. В соседних Мишане и Дуннине пассажиры самостоятельно загружают багаж без каких-либо дополнительных платежей.

В памятке на русском языке, размещенной в здании вокзала, четко указано:

«За погрузку багажа в багажное отделение оплачивается 10 юаней с билета».

Однако попытки туристов отказаться от услуги и погрузить вещи самим пресекаются сотрудниками.

Блогер отмечает, что некоторые россияне игнорируют требование, несмотря на протесты персонала. Оплата принимается через WeChat, а выданные чеки подтверждают, что средства поступают на счет транспортной компании «Лунъюнь».

Напомним, ранее стало известно, что российские продукты продолжают завоевывать китайских покупателей. Что пользуется наибольшим спросом, рассказываем по ссылке.

Отдых за границей
Алексей Семин