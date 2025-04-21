Туристы на курорте в ОАЭ ищут пляжи без мазута

В туристических чатах, посвященных отдыху на Фуджейре, тема чистоты морской воды остается самой острой. Туристы, которым в ближайшее время предстоят поездки, переживают, просят поделиться информацией об обстановке на курортах тех, кто уже на отдыхе:

© tourdom.ru

«Мы заплатили немалые деньги за тур, 23 апреля вылет. Что там с пляжем, морем в Фуджейре? Обидно, если даже купаться не получится».

Ответы противоречивые. Отдыхающие публикуют видео с гостиничного пляжа:

«Здесь все отлично, вода прозрачная, мазута нет».

Однако несколькими постами ниже можно найти такое сообщение из того же отеля, и тоже с подтверждающими видео:

«Нефти не было 2 дня. А вчера – у детей на купальниках и на пятках пятна черные. Не много, но есть».

Проблема в том, что туристам недоступна официальная информация. Ориентироваться приходится на свидетельства других отдыхающих из РФ, а они разные: одним посчастливилось с чистой морской водой, а другим – нет. Пока достоверно неизвестно даже о причинах загрязнения акватории в эмирате Фуджейра. Якобы в Оманском заливе затонул танкер, но это лишь неподтвержденная версия.

В одном из крупных туроператоров порталу TourDom.ru пояснили: так как все отели Фуджейры продолжают принимать гостей, а оценки туристами чистоты воды субъективны, решения о дальнейшем проживании в том или ином отеле приходится принимать индивидуально. Если клиент недоволен и пишет претензию своему турагенту, туроператор готов его переселить, согласовав это с принимающей компанией. Например, сегодня туристам по их просьбе вместо отеля Palace Beach Resort Fujairah, пляж которого временно закрыт, предложили номер в Address Beach Resort Fujairah.

«Стараемся идти навстречу, так как невозможность пользоваться пляжем – это изменение существенных условий договора», – отметили в компании.

Ранее мы писали, что туристам в ОАЭ рекомендуют внимательнее смотреть на указатели с дресс-кодом при выборе пляжей.