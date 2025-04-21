Турагенты назвали популярные отели Турции для отдыха с детьми

Накануне летнего сезона турагенты обсуждают, какие пляжи и отели Турции лучше рекомендовать семьям с детьми. Активное обсуждение на эту тему идет в чате профессионалов турбизнеса «Курилка ТурДома 2.0». Редакция TourDom.ru узнала мнение специалистов.

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По словам турагентов, для отдыха с маленькими детьми больше подходят курорты Аланьи и Сиде. Рекомендуют обратить внимание на отели в поселке Авсаллар: здесь глубина увеличивается постепенно, а многие отели имеют инфраструктуру для маленьких гостей, например Lonicera Resort & Spa 5*, Lonicera World 5*, Armas Green Fugla Beach 5*, Antik Hotel & Garden 4*.

Семейные туристы могут рассмотреть также гостиницы в местечке Инжекум, рядом с Авсалларом, с песчаным побережьем, например Pegasos Club 4* и Pegasos Royal 5*.

Популярный пляж в Аланье – Клеопатра. Но его можно советовать лишь с оговорками: в этой части курорта мало гостиниц с хорошей инфраструктурой и детской анимацией.

«Рекомендую его только в случае, когда туристы хотят совместить морской отдых с городским», – говорит турагент Оксана Антохина.

Турагенты обращают внимание и на центральный район Сиде: здесь пляжи мелкопесчаные, просторные, а вход в море постепенный. Вода быстро прогревается и сезон начинается раньше. Туристы с детьми могут выбрать Dobedan Beach Resort Comfort Side 5* и Tui Magic Life Jacaranda 5* в Манавгате или один из отелей комплекса Kamelya 5* в поселке Чолаклы – Aishen Club, Selin, Fulya.

В Кемере пологий заход в воду встречается редко, но есть исключения – отели в поселках Чамьюва и Текирова. Туристам советуют обратить внимание на пятизвездочные Nirvana Dolche Vita, Nirvana Mediterranean Excellence, Lucida Beach.

«Например, в Nirvana Mediterranean Excellence песок насыпной, в море примерно по колено, дальше идут камни довольно большие, но есть пирс. Но с совсем маленькими детками такой отдых я бы не советовала: все-таки на побережье галька – мелкая и крупная, босиком они ходить не смогут», – отметила турагент Мария Шекер.

В Бельдиби пляжи крупногалечные – хотя многие отели расчищают вход и насыпают песок, все же желательны «коралки».

На Эгейском море в Турции большой выбор отелей с пологим песчаным заходом в море – в Кушадасы и Бодруме. Однако надо иметь в виду, что курорты отличаются более коротким купальным сезоном по сравнению с Анталийским побережьем, вода может быть прохладнее, и далеко не все гостиницы подойдут для размещения с детьми. Турагенты называют варианты с постепенным входом в море – Xanadu Island, Titanic Bodrum, Lujo Bodrum.