Блогер раскрыл стоимость поездки на фестиваль Coachella

Известная российская блогерша Катя Голден раскрыла стоимость поездки на один из крупнейших музыкальных фестивалей в США — Coachella. Своими тратами она поделилась на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Так, на фестиваль она летела вместе с мужем из Стамбула в Лос-Анджелес. Бизнес-класс на двоих обошелся в 750 тысяч рублей туда и обратно. А само мероприятие проходило в соседнем городе Палм-Спрингс, куда они добрались на машине, арендованной за 164 тысячи рублей на две недели. Жилье рядом с территорией проведения фестиваля обошлось в 246 тысяч рублей за три ночи.

Билеты VIP стоили еще 246 тысяч рублей на двоих, а еда — около 123 тысяч рублей. Всего вышло примерно 1,5 миллиона рублей.

Ранее российский блогер раскрыл стоимость бюджетной поездки в ЮАР на одного человека. В ролике он поведал о путешествии в компании друзей.