Топ-10 самых доступных стран для отдыха

Рассказываем о зарубежных направлениях, выгодных для российских туристов.

© Пульс Live

По информации международных исследователей, бюджетный отдых возможен в таких странах, как Лаос, Гана, Монголия и Руанда, где ежедневные расходы туристов не высоки. Однако российские туристы не проявляют интереса к этим направлениям из-за значительных затрат на дорогу. Мы расскажем о странах, которые вошли в десятку наиболее доступных для наших соотечественников.

Поедем в Минск

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Ассоциации туроператоров России, Лаос оказался в числе самых бюджетных стран для посещения в 2025 году. Эти сведения были получены из исследования британской страховой компании HelloSafe, которая проанализировала средние ежедневные расходы путешественников, включая расходы на проживание, питание и внутренние перемещения. При этом стоимость авиаперелета в страну не принималась во внимание.

В Лаосе средние ежедневные расходы составляют 15 долларов, что делает его самым доступным направлением. На втором месте находится Казахстан с 19 долларами, а на третьем — Руанда с 21 долларом. Также в список бюджетных стран вошли Гана, Монголия, Армения, Буркина-Фасо, Грузия, Мали, Мьянма, Куба, Молдавия, Индия, Малави и Непал. Большинство из этих доступных направлений расположены в Азии и Африке, где стоимость еды и проживания невысока.

Однако рейтинг предпочтений российских туристов выглядит несколько иначе, как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в интервью «Парламентской газете». Ведь от 50 до 70 процентов общей стоимости путешествия составляют транспортные расходы. Цена поездки во многом зависит от того, планирует ли путешественник лететь прямым или стыковочным рейсом, а также от доступности до места назначения на поезде или на собственном автомобиле.

В десятку самых доступных зарубежных направлений для российских туристов вошли такие страны, как Белоруссия, Абхазия, Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Куба, материковый Китай и китайский остров Хайнань.

Прямой перелет и спецпредложение

Первое место в рейтинге заслуженно занимает Белоруссия, до которой можно доехать самолетом, поездом, автобусом или на личном автомобиле. В стране принимаются российские платежные карты, а заграничный паспорт не потребуется, как и при поездке в Абхазию. На втором месте расположилась солнечная Абхазская Республика. Как отметил Горин, средний турпакет в эту страну вместе с транспортными расходами может составить около 80 тысяч рублей на неделю для двоих, что сопоставимо с ценами на путешествия внутри России. Добраться до Абхазии также достаточно просто благодаря сухопутной границе и наличию прямых рейсов.

Сэкономить на поездках в дальние страны помогают акции раннего бронирования, специальные предложения отелей, прямые рейсы и чартеры. Так, стоимость тура в Египет на двоих начинается от 150 тысяч рублей, в Турцию — от 180 тысяч, а во Вьетнам или Таиланд — от 200-250 тысяч рублей. Для сравнения, авиабилеты в Шарм-эль-Шейх стоят около 16-20 тысяч рублей, тогда как в Тбилиси — от 25 до 30 тысяч.

Несмотря на близость Грузии, отдых там будет дороже, чем на Красном море. Как напомнил Горин, для российских туристов в Китае предусмотрены безвизовые групповые поездки, а для поездки на остров Хайнань визы не требуются. Многочисленные прямые рейсы обеспечивают конкурентоспособные тарифы: билет через Китай в Японию или Южную Корею можно приобрести за 45 тысяч рублей, что сопоставимо с ценой перелета в Сочи.