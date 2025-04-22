Какое экзотическое блюдо можно попробовать в Японии

В Японии в самом разгаре производство соленых многослойных цветков сакуры, известных как "сакура-дзукэ" (маринованные цветки сакуры). Об этом пишет газета Mainichi.

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Город Хадано - один из ведущих японских производителей сакура-дзукэ сейчас утопает в цветках. При производстве блюда используется яркий сорт "Кандзан". Заготовители собирают цветки, распустившиеся на 70-80%, с хорошим цветом и ароматом. Их замачивают в соляном растворе, сливовом уксусе и добавляют другие ингредиенты. Все это бродит примерно месяц, пока не получится сакура-дзукэ.

В этом году из-за обилия холодных дней, пишет издание, цветение было медленным. Но из-за малого количества осадков ожидается, что сакура-дзукэ будет высокого качества и отличного цвета.

Издание приводит слова 45-летней японки Кикуэ Като, которая с восторгом восклицает: