В Анталье зафиксировали спад турпотока из России

За первый квартал турпоток в Анталье сократился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такие данные приводит Tourism Databank.

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Согласно данным отчета, снижение количества туристов фиксировалось не только в январе и феврале, но и в марте. В частности, число прибытий россиян упало на 20% (137 тыс.), немцев – на 33% (187 тыс.), а британцев – на 8% (114 тыс.).

Президент рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз заявил, что туристический сезон 2025 года начался вяло.

«Ожидаемая плотность пока не наступила, главная причина – цены. Турция больше не дешевая. Мы теряем наше преимущество в обслуживании и ценах перед конкурентами», – отметил эксперт.

Реджеп Явуз объяснил, что еще одной причиной снижения числа туристов являются политические потрясения и социальные события, происходящие в Турции в течение последних двух месяцев.