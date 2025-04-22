Стала известна стоимость билета на поезд Имеретинский курорт — Сухум

С 1 мая начнут курсировать международные электропоезда № 925/926 и № 929/930 по маршруту Имеретинский курорт (федеральная территория Сириус) - Сухум (столица Абхазии). Билеты уже поступили продажу. Стоимость на весь маршрут составляет 356 рублей, сообщается на официальном сайте РЖД.

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Для сравнения: билет на автобус от Псоу до Сухума стоит 400 рублей. Поезда будут отправляться два раза в день - в 10.35 и 20.25, а обратно в 5.40 и 16.20. По ходу следования предусмотрены остановки на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон.

Уточняется, что таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить прямо в поезде на станциях Веселое и Цандрипш.

Из России в Абхазию каждый день ходит "Ласточка" № 921/922 Адлер - Гагра. Кроме того, летом и во время повышенного спроса курсируют поезда из Туапсе, Москвы, Санкт-Петербурга, а также беспересадочные группы вагонов из Пскова, Великого Новгорода, Мурманска, Ельца и Ростова-на-Дону.

В прошлом году поезда из России в Абхазию перевезли 341,3 тысячи человек, что на 17,3 процента больше, чем в предыдущем.

Напомним, 1 мая планируют запустить авиарейс из Москвы в Сухум. 7 февраля соседняя республика приняла первый после длительного перерыва международный самолет.