Пять необычных мест в Белоруссии, которые стоит посетить в 2025 году

Путешествие по Белоруссии может стать настоящим открытием для тех, кто устал от популярных маршрутов. В республике есть множество мест, где можно отдохнуть от суеты и погрузиться в атмосферу покоя и красоты природы, пишет издание «Новости Беларуси».

Августовский канал — интересное инженерное сооружение XIX века, протянувшееся более чем на 100 км. На белорусской стороне он проходит по живописной местности, где оборудованы маршруты для пеших и велосипедных прогулок, есть возможность арендовать лодку и даже остановиться с палаткой.

Меловые карьеры возле Волковыска приобрели известность благодаря своему необычному цвету воды и живописным пейзажам. В народе их называют «белорусскими Мальдивами». Хотя купаться здесь не рекомендуется, место идеально подходит для фотосессий и неспешных прогулок.

Те, кто интересуется народной культурой, оценят поездку в «Дудутки» — этнографический комплекс недалеко от Минска. Здесь можно попробовать ремёсла, традиционные блюда и познакомиться с деревенским бытом.

Березинский биосферный заповедник и «Браславские озёра» предлагают природные маршруты для пеших, водных и зимних прогулок. Здесь обитают редкие животные, а сам ландшафт радует глаз в любое время года. Особенно красивыми эти места становятся весной и осенью.