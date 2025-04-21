В The Blueprint рассказали, как насладиться Японией, пока там не стало слишком много туристов

runews24.ru

Интернет-журнал The Blueprint представил Japan Issue, специальный проект, посвященный Японии. Редакция, сотрудничая со специалистами, разработала путеводитель, включающий семь уникальных маршрутов по этой стране.

Создан путеводитель из семи уникальных маршрутов по Японии
© unsplash

В 2024 году Япония приняла беспрецедентное количество туристов. Только из России прибыло 100 тысяч путешественников, заинтересованных в знакомстве со страной, а в 2025 году пресса сообщала об ажиотаже в японских консульствах в России.

Маршруты, предложенные The Blueprint, позволят сориентироваться в лучших местах для дегустации суши, знакомства с искусством, приобретения одежды от японских дизайнеров и поиска оригинальных сувениров. Новые материалы будут публиковаться постепенно. Первым своим опытом путешествия поделился фотограф Леонид Сорокин.

Во время своей поездки он занимался парусным спортом, провел ночь в уединенной деревне с видом на рисовые поля, преодолел 600 км на велосипеде по пересеченной местности, пережил множество интересных событий и привез с собой 40 катушек пленки.

Кроме того, на сайте издания уже доступны обзоры необычных японских музеев, местной кухни и уникальных достопримечательностей.

Ранее мы писали, что в Турции из-за нарушений массово закрывают отели. Также Дубай переживает рекордный наплыв российских туристов.

Отдых за границей
Леонид Сорокин