Создан путеводитель из семи уникальных маршрутов по Японии

Интернет-журнал The Blueprint представил Japan Issue, специальный проект, посвященный Японии. Редакция, сотрудничая со специалистами, разработала путеводитель, включающий семь уникальных маршрутов по этой стране.

© unsplash

В 2024 году Япония приняла беспрецедентное количество туристов. Только из России прибыло 100 тысяч путешественников, заинтересованных в знакомстве со страной, а в 2025 году пресса сообщала об ажиотаже в японских консульствах в России.

Маршруты, предложенные The Blueprint, позволят сориентироваться в лучших местах для дегустации суши, знакомства с искусством, приобретения одежды от японских дизайнеров и поиска оригинальных сувениров. Новые материалы будут публиковаться постепенно. Первым своим опытом путешествия поделился фотограф Леонид Сорокин.

Во время своей поездки он занимался парусным спортом, провел ночь в уединенной деревне с видом на рисовые поля, преодолел 600 км на велосипеде по пересеченной местности, пережил множество интересных событий и привез с собой 40 катушек пленки.

Кроме того, на сайте издания уже доступны обзоры необычных японских музеев, местной кухни и уникальных достопримечательностей.

Ранее мы писали, что в Турции из-за нарушений массово закрывают отели. Также Дубай переживает рекордный наплыв российских туристов.