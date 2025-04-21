В Турции массово закрывают отели

Перед началом туристического сезона в Турции наблюдается волна закрытий отелей, затрагивающая популярные курортные зоны, включая Бодрум, Мармарис, Фетхие и Даламан.

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Местные органы власти провели инспекцию свыше полутысячи гостиниц, результатом которой стало закрытие 247 из них. Причиной послужили обнаруженные инспекторами несоответствия установленным требованиям, в частности, нарушение санитарных норм.

Согласно информации от Turizm Ajansi, проверки продолжаются еще на 23 объектах. Представители власти подчеркивают, что большая часть гостиничного фонда страны соответствует действующим санитарным правилам.

Издание отмечает, что курорты Эгейского побережья традиционно пользуются особой популярностью среди британских туристов. Провинция Мугла является одним из самых востребованных направлений для жителей Великобритании. По данным местных властей, в 2024 году регион принял свыше 3,7 миллиона иностранных туристов, включая более 430 тысяч россиян.

Власти Турции также сообщили об усилении мер по предотвращению пожаров в регионах. С начала 2025 года было зафиксировано 39 случаев возгорания. Главная задача, поставленная чиновниками, – полное исключение лесных пожаров.

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