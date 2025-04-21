Пассажир обвинил стюардессу лучшей авиакомпании мира в краже

Пассажирка обвинила стюардессу Qatar Airways, которая была признана лучшей авиакомпанией мира в 2024 году, в краже 600 долларов (около 48,6 тысячи рублей) во время полета. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

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По данным источника, инцидент произошел 26 февраля 2025 года на 15-часовом рейсе из Сан-Франциско, США, в Калькутту, Индия, с пересадкой в столице Катара Дохе. Путешественница, имя и национальность которой не раскрываются, заявила, что бортпроводница достала деньги из ее дизайнерской сумки, пока та спала в бизнес-классе.

В суде пассажирка рассказала, что перед сном она разместила ручную кладь, в которой лежали 4,1 тысячи долларов (около 332 тысяч рублей), рядом с собой и накрылась одеялом. Когда женщина проснулась, она обнаружила пропажу аксессуара.

По словам пассажирки, она немедленно предупредила об этом одного из членов экипажа, а затем отправилась на поиски сумки по салону. Путешественница утверждает, что нашла ее на полу открытого туалета, где также находилась стюардесса Qatar Airways. Женщина забрала сумку, проверила содержимое и заметила, что в одном из конвертов с деньгами отсутствовала крупная сумма.

В итоге пассажирка подала в суд на перевозчика за нарушение контракта, халатность и преднамеренное причинение эмоционального стресса.

Ранее сотрудник российского аэропорта вытащил из чемодана пассажирки 215 тысяч рублей. Злоумышленника быстро нашли — им оказался 25-летний приемосдатчик груза и багажа.