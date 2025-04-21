Российские туристы оценили новые luxury-отели Турции

Туроператоры Anex и Let's Fly рассказали о новых отелях Турции, уже завоевавших популярность у туристов, а также открывающихся в этом году.

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Премиум-отель Ethno Belek принял первых гостей в 2024 году и хорошо «зашел» благодаря интересной экоконцепции, большой территории и просторным номерам. Появление Maxx Royal в Бодруме тоже восприняли позитивно:

«Уровень сети очень высок, это один из топов», – говорит управляющий директор Let's Fly Любовь Воронина.

У туристов Anex в VIP-сегменте также популярна новинка сезона-2025 – Regnum The Crown в Белеке. Его плюсы – огромная территория, бассейн на крыше, рестораны высокой кухни. Из новых гостиниц в Сиде чаще бронируют Lusso Sorgun с футуристическим дизайном.

«В Бодруме молодежь выбирает Hyde Bodrum с DJ‑вечеринками и гастрономическими изысками. Взрослым также нравится Granada Luxury Red рядом с Аланьей», – рассказали в туроператоре.

К лету многие отели провели реновацию – Selectum Noa и Asteria Family в Белеке, Selectum Colours в Сиде.

В Let's Fly из последних новинок набирает популярность Ducale Lara в Кунду. «Отель известен российским туристам: это бывший Venezia Palace. С летнего сезона – 2025 он будет работать в фитнес-концепции, в частности запланированы занятия йогой. Думаю, что хорошо зайдет, тем более что расположение очень удобное», – уверена Любовь Воронина. В Кемере с мая откроется FashionTV Luxe Resort. В регионе преобладают 4* и средние 5*, люксовых объектов не так много, поэтому новинка будет востребована у поклонников курорта.

Ранее о новых отелях Турции TourDom.ru рассказали туроператоры Coral Travel, Fun&Sun, сервис для бронирования туров Level.Travel.