Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал правки в закон «О миграции», которые позволят путешественникам оформлять электронную визу для посещения страны. Об этом сообщается на сайте Туркменской государственной издательской службы.

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Теперь туристам, в том числе россиянам, станет проще попасть в одну из самых закрытых стран мира, поскольку для онлайн-визы не будет требоваться приглашение. Получить въездной документ можно будет на сайте Государственной миграционной службы migration.gov.tm.

В декабре 2024 года МИД РФ объявил о расширении списка стран, граждане которых могут въехать в Россию по единой электронной визе. В их число также вошел Туркменистан.