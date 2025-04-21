Раскрыта стоимость отдыха блогеров и звезд в люксовых отелях Таиланда

Звезды и блогеры с миллионной аудиторией стали предпочитать Пхукет и другие курорты популярному Бали. Стоимость отдыха в люксовых отелях Таиланда Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что в последние месяцы многих селебрити замечали в пятизвездочных гостиницах Amanpuri, Iniala Beach House, Cape Panwa Hotel, Twinpalms Phuket и других.

По данным источника, девять ночей в роскошном Amanpuri в июне обойдутся в 608 тысяч рублей за двоих без перелета. Отдохнуть в Iniala Beach House в июле можно от 569,5 тысячи рублей, а размещение в Twinpalms Phuket в августе стоит от 366,8 тысячи рублей за двоих.

Ранее россиянам раскрыли стоимость «умопомрачительно люксовых» туров, которые женщины получили в подарок на 8 Марта. Дорогой отдых на праздники обошелся туристам от 2 миллионов рублей.