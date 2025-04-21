Туристам в купальниках в ОАЭ дали важные рекомендации

Публикация TourDom.ru о россиянах, выгнанных с пляжа Шарджи за пребывание в купальниках, вызвала широкий резонанс в СМИ и соцсетях. В редакцию поступил официальный комментарий от комитета по туризму этого эмирата.

© tourdom.ru

Там предположили, что туристы невнимательно следили за указателями – пошли в Хорфаккане на городской пляж family beach, предназначенный для пикников. На нем действует строгий дресс-код, а для тех, кто желает загорать в купальных костюмах, выделена лишь небольшая зона.

В комментарии подчеркивают, что «ОАЭ – современная мусульманская страна, радушно принимающая гостей со всего мира». При этом напоминают о необходимости «уважать местную культуру, одеваться скромно и соблюдать нормы приличия и правила поведения в общественных местах»: «На всех пляжах есть указатели, где в картинках указано, разрешено ли купание и какой дресс-код».

Шарджа – эмират с наиболее строгими мусульманскими правилами в ОАЭ. Тем не менее, судя по отзывам туристов, большинство не испытывает какого-либо дискомфорта на пляжах при отелях: «Нигде, даже в Европе, не видел на женщинах столь откровенных нарядов», «Шарджа не исключение, в Фуджейре тоже не приветствуются раздеваться до купальника на общественных пляжах, а в гостиницах – пожалуйста».

Ранее мы писали, что пару, предположительно из России, заподозрили в непристойном поведении на пляже в Паттайе.