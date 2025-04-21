Россияне разобрали почти все майские туры в Турцию

Турция стала популярным среди россиян направлением для отдыха в мае. Это стало результатом укрепления рубля.

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Об этом в разговоре с РИА Новости рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В результате на сегодняшний день раскуплено почти 70% туров в Турцию из городов России.

Между тем, ранее турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил, что в Анкаре ожидают в этом году более 7 млн россиян. Это сопоставимо данным за 2019 год, когда Турцию посетили 7 млн туристов из России.

В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших республику туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.

Также стало известно, что подавляющее большинство россиян – 62% – планируют насладиться отпуском, не покидая пределов Родины. Тем временем в РСТ оценили как скажется на отрасли закрытие пляжей Анапы.